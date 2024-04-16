Во Франции подтвердили приглашение РФ на 80-ю годовщину высадки в Нормандии, но без Путина

Во Франции подтвердили, что Россию пригласят на торжества по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, но не главу Кремля Владимира Путина.

Об этом заявили организаторы памятных мероприятий Mission Libération, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечают организаторы, Путина не пригласили из-за захватнической войны России в Украине.

"Учитывая обстоятельства (войну РФ против Украины. – Ред.) Путин не будет приглашен. Россия, однако, будет приглашена, чтобы быть представленной из-за своей роли и жертв среди советских народов, а также ее вклад в победу 1945 года", – отметили организаторы.

СМИ ранее сообщили, что Франция пригласит представителей российских властей на чествование 6 июня 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Как отметила радиостанция Europe 1, приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

Как известно, СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приглашение Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии. возможно, если его государства-участники достигнут консенсуса.

Заявление Блинкена перекликается с недавними высказываниями французского президента Эмманюэля Макрона, который говорил, что для приглашения Путина на саммит нужно согласие всех других членов этого объединения.

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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