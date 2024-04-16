Президент Чехії: Ініціатива з пошуку снарядів для України набирає обертів

Президент Чехії Петр Павел високо оцінив той факт, що чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабній російській агресії, набрала таких обертів.

Про це він сказав під час візиту до міста Злін на південному сході Чехії 16 квітня, передає "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Коментуючи прогрес із закупівлею артилерійських снарядів для України за межами Європи, Павел зазначив, робота над пошуком грошей і партнерів для них триває.

"Я думаю, що це відображення того, що всі усвідомлюють певний борг щодо обіцяної підтримки України, де Європейський Союз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", – зазначив він.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна впала, що, безумовно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, щоб спробувати отримати боєприпаси і необхідне обладнання для України там, де це можливо", – додав чеський президент.

Коментарі Павела прозвучали на тлі заяви прем'єра Чехії Петра Фіали про те, що Прага в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Загалом Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.