Президент Чехии: Инициатива по поиску снарядов для Украины набирает обороты

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил тот факт, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины, которая уже более двух лет противостоит полномасштабной российской агрессии, набрала такие обороты.

Об этом он сказал во время визита в город Злин на юго-востоке Чехии 16 апреля, передает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Комментируя прогресс с закупкой артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы, Павел отметил, работа над поиском денег и партнеров для них продолжается.

"Я думаю, что это отражение того, что все осознают определенный долг по обещанной поддержке Украины, где Европейский Союз обещал поставить миллион единиц до марта этого года. К сожалению, этого не произошло", – отметил он.

"Если мы не хотим, чтобы Украина пала, что, безусловно, не в наших интересах, то хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно", – добавил чешский президент.

Комментарии Павела прозвучали на фоне заявления премьера Чехии Петра Фиалы о том, что Прага в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.