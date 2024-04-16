Португалія закликала Іран звільнити захоплене судно під її прапором

Міністерство закордонних справ Португалії викликало посла Ірану через нещодавню повітряну атаку проти Ізраїлю та захоплення його силовиками контейнеровоза MSC Aries під португальським прапором поблизу Ормузької протоки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС країни.

У заяві йдеться, що відомство вимагає звільнення судна під португальським прапором, яке 13 квітня захопив Іран.

Водночас МЗС висунуло вимогу звільнити екіпаж, який повинен отримати належне лікування, поки корабель залишається під арештом, оскільки надані до цього часу пояснення визнало непослідовними.

"МЗС чекатиме на результати цього формального заходу та відповідно оцінюватиме подальші кроки", – йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

У понеділок Тегеран заявив, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану захопив вантажне судно, що нібито належить Ізраїлю, в Ормузькій протоці за "порушення морського законодавства", повідомляє Reuters.

Компанія MSC, яка експлуатує контейнеровоз, заявила, що працює "з відповідними органами влади" для його безпечного повернення його 25 членів екіпажу.

MSC орендує корабель у фірми Gortal Shipping, яка є філією компанії Zodiac Maritime, що частково належить ізраїльському бізнесмену Еялю Оферу.

У суботу КВІР заявив, що його спецпризначенці спустилися з гелікоптера на контейнеровоз під португальським прапором, що нібито належить Ізраїлю, поблизу Ормузької протоки, та захопили судно.

Пізніше Іран здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Повідомляли, що американські посадовці розповіли ЗМІ, як Ізраїль може відповісти на масовану повітряну атаку Ірану, яка сталась минулими вихідними.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.