Португалия призвала Иран освободить захваченное судно под ее флагом

Министерство иностранных дел Португалии вызвало посла Ирана из-за недавней воздушной атаки против Израиля и захвата его силовиками контейнеровоза MSC Aries под португальским флагом вблизи Ормузского пролива.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД страны.

В заявлении говорится, что ведомство требует освобождения судна под португальским флагом, которое 13 апреля захватил Иран.

В то же время МИД потребовал освободить экипаж, который должен получить надлежащее лечение, пока корабль остается под арестом, поскольку предоставленные до сих пор объяснения признало непоследовательными.

"МИД будет ждать результатов этого формального мероприятия и соответственно оценивать дальнейшие шаги", – говорится в заявлении по итогам встречи.

В понедельник Тегеран заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана захватил грузовое судно, якобы принадлежащее Израилю, в Ормузском проливе за "нарушение морского законодательства", сообщает Reuters.

Компания MSC, которая эксплуатирует контейнеровоз, заявила, что работает "с соответствующими органами власти" для его безопасного возвращения его 25 членов экипажа.

MSC арендует корабль у фирмы Gortal Shipping, которая является филиалом компании Zodiac Maritime, частично принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

В субботу КСИР заявил, что его спецназовцы спустились с вертолета на контейнеровоз под португальским флагом, якобы принадлежащий Израилю, вблизи Ормузского пролива, и захватили судно.

Позже Иран совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

Сообщалось, что американские чиновники рассказали СМИ, как Израиль может ответить на массированную воздушную атаку Ирана, которая произошла в минувшие выходные.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.