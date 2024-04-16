Міністри оборони США й Китаю провели переговори вперше за півтора року

Міністр оборони США Ллойд Остін 16 квітня поговорив по відеозв'язку із китайським візаві Дун Цзюнем, що стало першою предметною розмовою посадовців такого рівня з листопада 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Пентагону.

Зазначається, що Остін та Дун обговорили "оборонні відносини між США і Китаєм, а також питання регіональної та глобальної безпеки", а голова Пентагону "наголосив на важливості продовження відкритих ліній військового зв'язку між Сполученими Штатами і КНР".

Під час переговорів Остін зосередився на питанні судноплавства в Південно-Китайському морі та американської підтримки Тайваню.

"Він також обговорив неспровоковану війну Росії проти України і висловив занепокоєння щодо нещодавніх провокацій з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки", – додали в Пентагоні.

Останні повноцінні переговори Ллойда Остіна з китайським візаві – ним тоді був Вей Фенхе – відбулись у листопаді 2022 року в Камбоджі. Із наступником Вея, Лі Шаньфу, голова Пентагону так і не зустрівся: Пекін був обурений, що Лі перебуває під санкціями США.

Між Вашингтоном і Пекіном існує багато розбіжностей, особливо щодо Тайваню, дій Китаю в акваторії Південно-Китайського моря.

Водночас за останній час між американськими й китайськими посадовцями відбулися кілька зустрічей.

Серед них – розмова топгенерала США Чарльза Брауна з китайським генералом Лю Чженлі в грудні, а також переговори між військовими офіцерами Вашингтона і Пекіна про безпеку у взаємодії між їхніми збройними силами.