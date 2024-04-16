Министры обороны США и Китая провели переговоры впервые за полтора года

Министр обороны США Ллойд Остин 16 апреля поговорил по видеосвязи с китайским визави Дун Цзюнем, что стало первым предметным разговором должностных лиц такого уровня с ноября 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из сообщения на сайте Пентагона.

Отмечается, что Остин и Дун обсудили "оборонные отношения между США и Китаем, а также вопросы региональной и глобальной безопасности", а глава Пентагона "подчеркнул важность продолжения открытых линий военной связи между Соединенными Штатами и КНР".

Во время переговоров Остин сосредоточился на вопросе судоходства в Южно-Китайском море и американской поддержки Тайваня.

"Он также обсудил неспровоцированную войну России против Украины и выразил обеспокоенность относительно недавних провокаций со стороны Корейской Народно-Демократической Республики", – добавили в Пентагоне.

Последние полноценные переговоры Ллойда Остина с китайским визави – им тогда был Вэй Фэнхе – состоялись в ноябре 2022 года в Камбодже. С преемником Вэя, Ли Шаньфу, глава Пентагона так и не встретился: Пекин был возмущен, что Ли находится под санкциями США.

Между Вашингтоном и Пекином существует много разногласий, особенно по Тайваню и действиям Китая в акватории Южно-Китайского моря.

В то же время за последнее время между американскими и китайскими чиновниками состоялось несколько встреч.

Среди них – разговор топ-генерала США Чарльза Брауна с китайским генералом Лю Чжэнли в декабре, а также переговоры между военными офицерами Вашингтона и Пекина о безопасности во взаимодействии между их вооруженными силами.