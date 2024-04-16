Укр Рус Eng

Австрійському Raiffeisen довелось виправдовуватись через десятки вакансій у Росії

Новини — Вівторок, 16 квітня 2024, 18:48 — Олег Павлюк

Австрійський Raiffeisen Bank International після повідомлень про розміщення десятків вакансій для працевлаштування в Росії заявив, що вони містили "оманливі формулювання" про нібито розширення роботи банку в країні-агресорі.

Такий коментар банківська група надала інформагентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у вівторок газета Financial Times повідомила, що знайшла десятки оголошень про вакансії Raiffeisen Bank International у Росії, які свідчать про плани зростання представництва банку. Приміром, в одному з оголошень ішлось про пошук "менеджера по роботі з клієнтами, який буде залучати клієнтів".

На це австрійська банківська група заявила, що вакансії "не пов’язані з ростом" її російського бізнесу.

Мінфін США погрожує санкціями Raiffeisen через роботу фінанустанови в РФ

"Цитати з оголошень про вакансії не відображають заходів, вжитих Raiffeisen Bank International на сьогодні для скорочення свого російського бізнесу, а також не відповідають подальшим планам щодо російського бізнесу", – йдеться в заяві RBI, надісланій AFP.

Там додали, що вакансії в Росії "необхідні для функціонування банківських операцій", а "застарілі та оманливі формулювання" в них будуть замінені.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

За даними ЗМІ, США тиснуть на австрійський банк, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Росія