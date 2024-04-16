Австрійському Raiffeisen довелось виправдовуватись через десятки вакансій у Росії

Австрійський Raiffeisen Bank International після повідомлень про розміщення десятків вакансій для працевлаштування в Росії заявив, що вони містили "оманливі формулювання" про нібито розширення роботи банку в країні-агресорі.

Такий коментар банківська група надала інформагентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у вівторок газета Financial Times повідомила, що знайшла десятки оголошень про вакансії Raiffeisen Bank International у Росії, які свідчать про плани зростання представництва банку. Приміром, в одному з оголошень ішлось про пошук "менеджера по роботі з клієнтами, який буде залучати клієнтів".

На це австрійська банківська група заявила, що вакансії "не пов’язані з ростом" її російського бізнесу.

"Цитати з оголошень про вакансії не відображають заходів, вжитих Raiffeisen Bank International на сьогодні для скорочення свого російського бізнесу, а також не відповідають подальшим планам щодо російського бізнесу", – йдеться в заяві RBI, надісланій AFP.

Там додали, що вакансії в Росії "необхідні для функціонування банківських операцій", а "застарілі та оманливі формулювання" в них будуть замінені.

Після виходу більшості великих західних банків Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет РФ своїми податками.

За даними ЗМІ, США тиснуть на австрійський банк, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.