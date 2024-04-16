Австрийскому Raiffeisen пришлось оправдываться из-за десятков вакансий в России

Австрийский Raiffeisen Bank International после сообщений о размещении десятков вакансий для трудоустройства в России заявил, что они содержали "обманчивые формулировки" о якобы расширении работы банка в стране-агрессоре.

Такой комментарий банковская группа предоставила информагентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Ранее во вторник газета Financial Times сообщила, что нашла десятки объявлений о вакансиях Raiffeisen Bank International в России, которые свидетельствуют о планах роста представительства банка. К примеру, в одном из объявлений говорилось о поиске "менеджера по работе с клиентами, который будет привлекать клиентов".

На это австрийская банковская группа заявила, что вакансии "не связаны с ростом" ее российского бизнеса.

"Цитаты из объявлений о вакансиях не отражают мер, принятых Raiffeisen Bank International на сегодня для сокращения своего российского бизнеса, а также не соответствуют дальнейшим планам в отношении российского бизнеса", – говорится в заявлении RBI, направленном AFP.

Там добавили, что вакансии в России "необходимы для функционирования банковских операций", а "устаревшие и обманчивые формулировки" в них будут заменены.

После выхода большинства крупных западных банков Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.

По данным СМИ, США давят на австрийский банк, чтобы тот отказался от планов покупки промышленного пакета российского олигарха стоимостью 1,5 млрд евро.