Україна проситиме скликати Раду Україна-НАТО для вирішення проблеми ППО

Україна зробить запит до Північноатлантичного Альянсу для засідання Ради Україна-НАТО, присвяченої питанню захисту українського неба.

Про це у вечірньому зверненні 16 квітня повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Голова держави вкотре нагадав про дискусії, пов’язані з тим, як США та інші західні союзники долучились до відбиття атаки Ірану на Ізраїль із використанням ракет і дронів.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "Шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації", – перерахував Зеленський.

Він підкреслив, що в усіх випадках ідеться про однаково цінні людські життя, які повинні "захищати на одному рівні від терору".

"Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет", – оголосив президент, не уточнивши подробиць.

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.