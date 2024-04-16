Украина будет просить созвать Совет Украина-НАТО для решения проблемы ПВО

Украина сделает запрос в Североатлантический Альянс для заседания Совета Украина-НАТО, посвященного вопросу защиты украинского неба.

Об этом в вечернем обращении 16 апреля сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Глава государства в очередной раз напомнил о дискуссиях, связанных с тем, как США и другие западные союзники присоединились к отражению атаки Ирана на Израиль с использованием ракет и дронов.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "Шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации", – перечислил Зеленский.

Он подчеркнул, что во всех случаях речь идет об одинаково ценных человеческих жизнях, которые должны "защищать на одном уровне от террора".

"Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет", – объявил президент, не уточнив подробностей.

Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.