Боррель пояснив різницю між Україною та Ізраїлем під час атак ракет і дронів

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуацію в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 16 квітня.

За словами Борреля, ситуація, коли західні союзники допомогли Ізраїлю збити іранські ракети й дрони, та ситуація з російськими атаками в Україні, – це "дві відмінні речі, які не можна порівняти".

Насамперед він нагадав, що в Ізраїлі є багаторівнева система захисту повітряного простору "Залізний купол", і для розгортання в Європі її аналога знадобилося б багато часу та фінансових ресурсів, яких немає.

"По-друге, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні цього немає. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Британії чи Йорданії", – додав топдипломат ЄС.

Боррель водночас підкреслив, що вважає необхідним для Євросоюзу зміцнювати спроможності української ППО.

"У понеділок (22 квітня. – Ред.), коли зустрічатимуться міністри оборони (країн-членів ЄС. – Ред.), сподіваюсь, що в нас будуть досить конкретні зобов’язання в цьому напрямку", – сказав він раніше під час пресконференції.

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.