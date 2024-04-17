У другий день суду над Трампом обрали сімох присяжних

У другий день суду за кримінальними звинуваченнями проти Трампа у Нью-Йорку обрали сімох із необхідних 12 присяжних для розгляду справи.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

До складу колегії присяжних для суду обрали чотирьох чоловіків і трьох жінок з першого списку 96 кандидатів. Двоє серед них мають юридичну освіту, п’ятеро з сімох – вищу освіту. Усім, крім однієї людини, відомо про існування інших розслідувань проти Трампа. Усіх визначили такими, що не мають дуже переконаних поглядів щодо Трампа і його політики.

На початку процесу, нагадаємо, близько половини потенційних присяжних усунулися, заявивши, що не зможуть бути неупередженими.

Юридична команда Трампа ретельно дослідила соцмережі кандидатів на призначення присяжними, намагаючись знайти ознаки, що той чи інший буде упередженим під час розгляду. Суддя Хуан Мерчан заявив, що не допустить спроб неповаги і залякування присяжних після того, як Трамп щось коментував і жестикулював у напрямку першої людини, коли їй ставили запитання про її соцмережі.

Після засідання у вівторок процес обрання присяжних продовжиться у четвер. Суддя сподівається обрати повний склад колегії присяжних до кінця поточного тижня.

Також присутні на засіданні журналісти стверджують, що Трамп куняв під час першого кримінального суду в Нью-Йорку.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Читайте також огляд кримінальних звинувачень, висунутих проти експрезидента США.