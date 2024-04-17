Поляки планують на два дні заблокувати ККП на кордоні з Україною

Державна митна служба України отримала інформацію від польської сторони, що у четвер польські протестувальники планують почати дводенну блокаду КПП "Корчова-Краківець" на в’їзд в Україну.

Про це йдеться у Telegram-каналі відомства, пише "Європейська правда".

Повідомляють, що блокування не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год 18.04.2024 по 09:00 год 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець", – йдеться у повідомленні.

Пропускна здатність КПП складатиме 1 автомобіль на годину.

Рух пасажирського транспорту – легкових автомобілів та автобусів – в обидва напрямки буде безперешкодним.

Напередодні стало відомо, що польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною.

28 березня прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром України повідомив, що дві держави просунулися на крок вперед у питаннях, які є предметом суперечки.

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