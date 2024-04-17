Поляки планируют на два дня заблокировать КПП на границе с Украиной

Государственная таможенная служба Украины получила информацию от польской стороны, что в четверг польские протестующие планируют начать двухдневную блокаду КПП "Корчова – Краковец" на въезд в Украину.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что блокировка не будет касаться гуманитарных и военных грузов.

"По информации польской стороны, вероятно, планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00 18.04.2024 по 09:00 20.04.2024 года перед пунктом пропуска "Корчова – Краковец", – говорится в сообщении.

Пропускная способность КПП будет составлять 1 автомобиль в час.

Движение пассажирского транспорта – легковых автомобилей и автобусов – в оба направления будет беспрепятственным.

Накануне стало известно, что польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов" на границе с Украиной.

28 марта премьер Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, которые являются предметом спора.

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