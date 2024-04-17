Лідер партії Ле Пен обурився зупинкою заходу правоконсерваторів у Брюсселі, який вже відновили

Лідер правопопулістської французької партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла, який очолив політсилу після Марін Ле Пен, обурився рішенням влади у Брюсселі призупинити захід правоконсерваторів через побоювання заворушень.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барделла, який буде кандидатом на майбутніх виборах, висловив обурення рішенням про призупинення заходу, яке вважає політизованим, та зауважив, що серед готей у тому числі чинний лідер країни-члена ЄС – маючи на увазі прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Паралельно він розкритикував "сектантських, тоталітарних, демократичних лівих", які "діють у Франції, як і у багатьох країнах Європи".

"Наші європейські вибори – це також боротьба за свободу вираження поглядів і демократію", – заявив він.

"Еріку Земмуру не дали можливості виступати. Я не в його політичній силі, він мій конкуренти на цих європейських виборах. Але він повинен мати можливість висловлювати свої погляди", – додав Барделла.

Партія Земмура, нагадаємо, відноситься до ще більш правого спектру, аніж "Нацоб’єднання", та конкурує з ними за симпатії найбільш консервативних виборців.

Нагадаємо, 16 квітня поліція у Брюсселі у перші години після початку зупинила конференцію правоконсерваторів, у якій мали брати участь прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та британський політик Найджел Фарадж. Це рішення пояснили побоюваннями місцевої влади, що захід спробують зірвати і це створює загрози для громадського порядку.

Проте це рішення розкритикував прем’єр Бельгії та прем’єр Британії, а суд за скаргою організаторів зупинив дію розпорядження.

На ранок середи вже було відомо, що конференція продовжиться.



