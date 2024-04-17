Лидер партии Ле Пен возмутился остановкой встречи правоконсерваторов в Брюсселе, которую уже возобновили

Лидер правопопулистской французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, который возглавил политсилу после Марин Ле Пен, возмутился решением властей в Брюсселе приостановить мероприятие правоконсерваторов из-за опасений беспорядков.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барделла, который будет кандидатом на предстоящих выборах, выразил возмущение решением о приостановлении мероприятия, которое считает политизированным, и отметил, что среди гостей в том числе действующий лидер страны-члена ЕС – имея в виду премьера Венгрии Виктора Орбана.

Параллельно он раскритиковал "сектантских, тоталитарных, демократических левых", которые "действуют во Франции, как и во многих странах Европы".

"Наши европейские выборы – это также борьба за свободу выражения мнений и демократию", – заявил он.

"Эрику Земмуру не дали возможности выступать. Я не в его политической силе, он мой конкурент на этих европейских выборах. Но он должен иметь возможность выражать свои взгляды", – добавил Барделла.

Партия Земмура, напомним, относится к еще более правому спектру, чем "Нацобъединение", и конкурирует с ними за симпатии наиболее консервативных избирателей.

Напомним, 16 апреля полиция в Брюсселе в первые часы после начала остановила конференцию правоконсерваторов, в которой должны были участвовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и британский политик Найджел Фарадж. Это решение объяснили опасениями местных властей, что мероприятие попытаются сорвать и это создает угрозы для общественного порядка.

Однако это решение раскритиковали премьер Бельгии и премьер Великобритании, а суд по жалобе организаторов остановил действие распоряжения.

На утро среды уже было известно, что конференция продолжится.