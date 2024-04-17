Норвегія виділить додаткові 64 млн євро на гуманітарну допомогу для України та Молдови

Норвегія анонсувала додаткові майже 64 млн євро на гуманітарну допомогу в Україні та Молдові за посередництва міжнародних організацій.

Про це повідомила пресслужба МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

Про виділення коштів оголосили під час візиту міністра закордонних справ Еспена Барта Ейде в Україну і Молдову. Загальний обсяг нової допомоги складає 745 млн норвезьких крон (майже 64 млн євро).

Кошти будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Україні через ООН і Червоний Хрест, зокрема на забезпечення дахом над головою людей, які втратили житло, допомогу продуктами харчування і питною водою, медикаменти для вразливих категорій населення, як діти та внутрішні переселенці.

В МЗС Норвегії нагадали, що допомагають також з фінансуванням локальних гуманітарних організацій, які займаються гуманітарною допомогою у прифронтових районах.

Міністр зазначив, що вражений побаченим в Одесі, де йому показали зруйновані обстрілами будинки, і вражений стійкістю українців.

"Це наша відповідальність та наш обов’язок підтримувати їх в умовах, коли вони витримують російські атаки і намагаються забезпечити нормальне життя суспільства, наскільки це можливо", – зазначив Еспен Барт Ейде.

Близько 6 млн євро виділяють для Молдови, де досі залишаються десятки тисяч українців, які виїхали з країни через війну.

Нагадаємо, у понеділок очільник МЗС Норвегії повідомив, що Київ та Осло завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Її дата ще не оголошена.



