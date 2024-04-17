Норвегия анонсировала дополнительные почти 64 млн евро на гуманитарную помощь в Украине и Молдове при посредничестве международных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Норвегии, пишет "Европейская правда".

О выделении средств объявили во время визита министра иностранных дел Эспена Барта Эйде в Украину и Молдову. Общий объем новой помощи составляет 745 млн норвежских крон (почти 64 млн евро).

Средства будут направлены на гуманитарные проекты в Украине через ООН и Красный Крест, в частности на обеспечение крышей над головой людей, которые потеряли жилье, помощь продуктами питания и питьевой водой, медикаменты для уязвимых категорий населения, как дети и внутренние переселенцы.

В МИД Норвегии напомнили, что помогают также с финансированием локальных гуманитарных организаций, которые занимаются гуманитарной помощью в прифронтовых районах.

Министр отметил, что поражен увиденным в Одессе, где ему показали разрушенные обстрелами дома, и поражен стойкостью украинцев.

"Это наша ответственность и наш долг поддерживать их в условиях, когда они выдерживают российские атаки и пытаются обеспечить нормальную жизнь общества, насколько это возможно", – отметил Эспен Барт Эйде.

Около 6 млн евро выделяют для Молдовы, где до сих пор остаются десятки тысяч украинцев, выехавших из страны из-за войны.

Напомним, в понедельник глава МИД Норвегии сообщил, что Киев и Осло завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Ее дата еще не объявлена.