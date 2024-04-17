У бельгійському регіоні Фландрія майже половина населення вважають, що Бельгії слід було би відновити загальнообов’язкову службу в армії для молоді після школи.

Як повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від iVOX.

Дослідження показало, що 47,3% з тисячі опитаних вважають правильною ідеєю відновлення загальнообов’язкової військової служби для молодих людей, які закінчили школу. Майже стільки ж, але трохи менше – 46,9% – виступають проти обов’язкового призову.

Підтримка відновлення загальної військової служби вища серед старших і більш консервативних громадян. Так, серед людей віком 55+ підтримка відновлення призову складає майже 60%.

Проте серед молоді до 34 років семеро з десяти висловилися проти того, щоби 18-річні хлопці зобов’язані були проходити строкову службу.

У Бельгії строкова служба була обов’язковою для всіх здорових юнаків, які досягли 18-річного віку, до лютого 1995 року. Служба для строковиків тривала один рік.

У збройних силах Бельгії поки не піднімали питання про поновлення обов’язкової строкової служби. Більш того, від Міноборони лунали заяви, що додаткові тисячі строковиків стали би великим навантаженням для армії та бюджету, оскільки на це необхідні людські ресурси, кошти і зброя.

Політичні партії у Фландрії усі виступають проти поновлення обов’язкової строкової служби, вважаючи, що Бельгії достатньо мати армію добре навчених контрактників із найсучаснішими видами озброєння.

Проте серед політсил широку підтримку має ідея "цивільної служби" – щоби випускники шкіл повинні були відпрацювати деякий час у лікарні, соцслужбах, культурних центрах тощо, щоб виховувати відчуття громадянської відповідальності.

Як відомо, з початком повномасштабної війни Росії проти України про перегляд підходів до військової служби та підготовки населення до надзвичайних ситуацій заговорили у багатьох країнах Європи.

Польща нещодавно оголосила про запуск програми місячної військової підготовки для випускників шкіл, учасників якої будуть заохочувати фінансовою винагородою.

Данія планує розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби.



