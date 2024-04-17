В бельгийском регионе Фландрия почти половина населения считают, что Бельгии следовало бы восстановить общеобязательную службу в армии для молодежи после школы.

Как сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от iVOX.

Исследование показало, что 47,3% из тысячи опрошенных считают правильной идеей возобновление общеобязательной военной службы для молодых людей, окончивших школу. Почти столько же, но чуть меньше – 46,9% – выступают против обязательного призыва.

Поддержка возобновления всеобщей военной службы выше среди старших и более консервативных граждан. Так, среди людей в возрасте 55+ поддержка возобновления призыва составляет почти 60%.

Однако среди молодежи до 34 лет семеро из десяти высказались против того, что 18-летние обязаны были проходить срочную службу.

В Бельгии срочная служба была обязательной для всех здоровых юношей, достигших 18-летнего возраста, до февраля 1995 года. Служба для срочников длилась один год.

В вооруженных силах Бельгии пока не поднимали вопрос о возобновлении обязательной срочной службы. Более того, от Минобороны звучали заявления, что дополнительные тысячи срочников стали бы большой нагрузкой для армии и бюджета, поскольку на это необходимы человеческие ресурсы, средства и оружие.

Политические партии во Фландрии все выступают против возобновления обязательной срочной службы, считая, что Бельгии достаточно иметь армию хорошо обученных контрактников с самыми современными видами вооружения.

Однако среди политсил широкую поддержку имеет идея "гражданской службы" – чтобы выпускники школ должны были отработать некоторое время в больнице, соцслужбах, культурных центрах и т.п., чтобы воспитывать чувство гражданской ответственности.

Как известно, с началом полномасштабной войны России против Украины о пересмотре подходов к военной службе и подготовке населения к чрезвычайным ситуациям заговорили во многих странах Европы.

Польша недавно объявила о запуске программы месячной военной подготовки для выпускников школ, участников которой будут поощрять финансовым вознаграждением.

Дания планирует расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы.