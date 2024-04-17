Румунію після рекордного тепла накрив циклон: у горах випало до пів метра снігу

У Румунію після двох тижнів рекордного для квітня тепла прийшов циклон, у високогірних районах місцями випало до пів метра снігу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Цієї доби територію Румунії накрив циклон "Рената", що подекуди супроводжувалося грозами, а у гірських районах країни пройшли снігопади.

На ранок середи у районі озера Балеа, що на висоті понад 2000 метрів, товщина снігового покриву складала 52 сантиметри. Температура повітря у румунських Карпатах близька до нуля, на дороги вивели снігоприбиральну техніку.

Високогірне Трансфегеранське шосе тимчасово закрили для руху.

Штормове попередження оголошене для половини території країни, а у шести жудцях оголосили жовтий рівень попередження через можливий вихід річок з берегів.

На заході Румунії служби надзвичайних ситуацій отримали численні виклики щодо повалених вітром дерев і рекламних конструкцій.

Перед цим у Румунії, як і фактично у всій Європі, тривалий час спостерігалася аномально тепла для сезону погода. У Франції на початку квітня через повітряні маси з Африки температура повітря прогрілася до літніх показників.

Нагадаємо, Європейська служба з питань змін клімату Copernicus повідомила, що березень 2024 року глобально став найтеплішим в історії спостережень і це вже десятий поспіль рекордний місяць. Безпосередньо у Європі березень 2024 року став другим найтеплішим в історії.