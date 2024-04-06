У Франції через повітря з Сахари фіксують майже літню спеку

У п’ятницю на півдні Франції повітря місцями прогрілося до 31°C, що є рідкісним, хоча й не цілковито винятковим явищем для початку квітня; у суботу надзвичайно тепло буде на більшій частині території країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Францію прийшли теплі повітряні маси з півночі Африки, через що в окремих місцях, як містечко Ортез під кордоном з Іспанією, температура повітря вдень у п’ятницю досягла 31°C.

У місті Б’ярріц цього ж регіону з 4 на 5 квітня зареєстрували першу "тропічну ніч" – температура не опускалася нижче 20°C. Для порівняння, у 2023 році перша "тропічна ніч" для міста у літньому сезоні була 7-8 червня.

В горах на висоті 1500 метрів над рівнем моря очікується понад 20°C, що фахівці називають справді винятковим явищем для початку квітня.

Приходу повітря з півночі Африки посприяла зона низького тиску над північною частиною Атлантичного океану. Метеорологи ще на початку тижня попередили, що Францію та значну частину Європи – аж до кордонів України – цими вихідними чекають високі температури та пил із Сахари, що може знову надати небу специфічного відтінку.

У більш північних регіонах, як долина Луари і столичний регіон, на вихідних очікується 25-29°C.

Метеорологічне агенство Франції зауважує, що для північної частини країни 25 °C є кліматичною нормою вже у період після 20 квітня.

Проте епізод не є цілковито винятковим – так, у березні 2021 року в північно-західному місті Ренн фіксували майже 24°C, а у далекому 1949 році у місті Ман цього ж регіону було навіть 30,2°C.

Раніше метеослужби у країнах Балтії та Польщі повідомили, що в останні дні березня зареєстрували історичні "спекотні" рекорди для цього місяця.

