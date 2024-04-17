Румынию после рекордного тепла накрыл циклон: в горах выпало до полуметра снега

В Румынию после двух недель рекордного для апреля тепла пришел циклон, в высокогорных районах местами выпало до полуметра снега.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

За эти сутки территорию Румынии накрыл циклон "Рената", что местами сопровождалось грозами, а в горных районах страны прошли снегопады.

На утро среды в районе озера Балеа, что на высоте более 2000 метров, толщина снежного покрова составляла 52 сантиметра. Температура воздуха в румынских Карпатах близка к нулю, на дороги вывели снегоуборочную технику.

Высокогорное Трансфэгэрашское шоссе временно закрыли для движения.

Штормовое предупреждение объявлено для половины территории страны, а в шести районах объявили желтый уровень предупреждения из-за возможного выхода рек из берегов.

На западе Румынии службы чрезвычайных ситуаций получили многочисленные вызовы относительно поваленных ветром деревьев и рекламных конструкций.

Перед этим в Румынии, как и фактически во всей Европе, длительное время наблюдалась аномально теплая для сезона погода. Во Франции в начале апреля из-за воздушных масс из Африки температура воздуха прогрелась до летних показателей.

Напомним, Европейская служба по вопросам изменения климата Copernicus сообщила, что март 2024 года глобально стал самым теплым в истории наблюдений и это уже десятый подряд рекордный месяц. Непосредственно в Европе март 2024 года стал вторым самым теплым в истории.