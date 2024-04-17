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У Вільнюсі й Каунасі пройдуть масштабні навчання за участі військових і місцевої влади

Новини — Середа, 17 квітня 2024, 14:04 — Марія Ємець

Литовська влада попередила мешканців про проведення масштабних навчань у Вільнюсі й Каунасі, під час яких по вулицях може пересуватися військова техніка. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Навчання Thunder Bastion 24 будуть проходити через кілька тижнів, 6-8 травня.

Під час них будуть відпрацьовувати взаємодію структур збройних сил, інших силових структур і місцевої влади та здійснення низки надзвичайних заходів у ситуації воєнного стану, як захист об’єктів, заходи мобілізації, оголошення комендантської години, реквізиція майна у приватній власності через потреби воєнного часу. 

Найбільш насичена частина навчань запланована на вечір і ніч, щоб не створювати масштабних незручностей для містян.

Як повідомляли, спецслужби Литви хочуть обмежити білорусів з посвідкою на проживання у поїздках на батьківщину.

Також цього тижня Литва і німецький збройовий концерн Rheinmetall домовилися про будівництво заводу з виробництва боєприпасів.

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Литва