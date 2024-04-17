В Вильнюсе и Каунасе пройдут масштабные учения с участием военных и местных властей

Литовские власти предупредили жителей о проведении масштабных учений в Вильнюсе и Каунасе, во время которых по улицам может передвигаться военная техника.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Учения Thunder Bastion 24 будут проходить через несколько недель, 6-8 мая.

Во время них будут отрабатывать взаимодействие структур вооруженных сил, других силовых структур и местных властей и осуществления ряда чрезвычайных мер в ситуации военного положения, как защита объектов, меры мобилизации, объявления комендантского часа, реквизиция имущества в частной собственности из-за потребностей военного времени.

Наиболее насыщенная часть учений запланирована на вечер и ночь, чтобы не создавать масштабных неудобств для горожан.

Как сообщалось, спецслужбы Литвы хотят ограничить белорусов с видом на жительство в поездках на родину.

Также на этой неделе Литва и немецкий оружейный концерн Rheinmetall договорились о строительстве завода по производству боеприпасов.