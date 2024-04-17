Прем’єр Ірландії: В Ізраїлі на зміну здоровому глузду прийшла помста

Новий прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, коментуючи останні події на Близькому Сході, заявив, що в Ізраїлі "здоровий глузд змінився помстою".

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Гарріс зазначив, що його країна "надзвичайно чітко засуджує ХАМАС", а також підтримує право Ізраїлю на безпечне існування.

"Але ми також вважаємо, що на зміну здоровому глузду (в Ізраїлі – Ред.) прийшла помста".

Ірландський прем’єр повторив свій заклик до "негайного припинення військових дій" в Газі і свій план переконати інших лідерів Європейського Союзу офіційно визнати Палестинську державу.

Гарріс заявив, що мирне вирішення війни в Газі "передбачає, що низка країн-однодумців об'єднаються і визнають державу Палестина".

Нещодавно Гарріс заявляв, що Ірландія наблизилася до того, щоби офіційно визнати Палестинську державу та хотіла б зробити це скоординовано з Іспанією та іншими країнами, що планують це зробити.

За даними ЗМІ, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявляв, що його уряд планує до липня визнати Палестинську державу.