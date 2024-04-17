Премьер Ирландии: В Израиле на смену здравому смыслу пришла месть

Новый премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, комментируя последние события на Ближнем Востоке, заявил, что в Израиле "здравый смысл сменился местью".

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Харрис отметил, что его страна "чрезвычайно четко осуждает ХАМАС", а также поддерживает право Израиля на безопасное существование.

"Но мы также считаем, что на смену здравому смыслу (в Израиле – Ред.) пришла месть".

Ирландский премьер повторил свой призыв к "немедленному прекращению военных действий" в Газе и свой план убедить других лидеров Европейского Союза официально признать Палестинское государство.

Харрис заявил, что мирное решение войны в Газе "предполагает, что ряд стран-единомышленниц объединятся и признают государство Палестина".

Харрис ранее заявлял, что Ирландия приблизилась к тому, чтобы официально признать палестинское государство и хотела бы сделать это скоординировано с Испанией и другими странами, которые планируют это сделать.

По данным СМИ, испанский премьер-министр Педро Санчес заявлял, что его правительство планирует до июля признать Палестинское государство.