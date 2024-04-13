Ірландія та Іспанія скоординували кроки щодо визнання держави Палестина

Ірландія наблизилася до того, щоби офіційно визнати Палестинську державу та хотіла би зробити це скоординовано з Іспанією та іншими країнами, що планують це зробити.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосив новий прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

Гарріс зробив таку заяву після його першої зустрічі у Дубліні з прем’єр-міністром Іспанії Педром Санчесом.

"Наша оцінка полягає у тому, що цей момент став набагато ближчим, і ми хотіли би разом здійснити цей крок", – сказав Саймон Гарріс.

Поїздка Санчеса до Дубліна була однією з низки розмов з країнами ЄС щодо підтримки визнання держави Палестина.

Також він зустрічався з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре і після того сказав про явні ознаки того, що багато країн Європи вже готові визнати Палестину. Раніше Санчес прогнозував, що визнання з боку Іспанії може статися до липня 2024 року.

Стьоре після зустрічі заявив, що Норвегія готова до визнання Палестинської держави, але відмовився назвати можливі терміни ухвалення такого рішення.

Іспанія та Ірландія ще минулого місяця оголосили, поруч із Мальтою та Словенією, що хочуть спільно готувати визнання Палестини як держави.

Ізраїль відреагував на ці плани заявою про те, що така ініціатива виглядатиме як "нагорода за тероризм" і лише зменшить шанси на мирне врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.