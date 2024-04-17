Боррель назвав тривожною подією ухвалення у першому читанні закону про "іноагентів" у Грузії

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував ухвалення грузинським парламентом скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" у першому читанні.

Про це йдеться в розповсюдженій заяві глави дипломатії ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що проєкт був ухвалений попри численні протести і неодноразові заклики ЄС відкликати його.

"Це дуже тривожна подія, і остаточне ухвалення цього закону негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Цей закон не відповідає основним нормам і цінностям ЄС", – підкреслив Боррель.

За його словами, положення закону обмежать можливості громадянського суспільства та медіа-організацій вільно діяти, можуть обмежити свободу вираження поглядів та несправедливо стигматизувати організації, які приносять користь громадянам Грузії.

"ЄС закликає Грузію утриматися від ухвалення законодавства, яке може поставити під загрозу шлях Грузії до ЄС – шлях, який підтримує переважна більшість грузинських громадян", – підкреслив Боррель.

Раніше парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.

Цього тижня парламент Грузії розпочав розгляд законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі направила термінове звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Емманюеля Макрона у зв’язку з намірами влади ухвалити суперечливий закон.