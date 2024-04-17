Парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон про "іноагентів"

Парламент Грузії у середу, 17 квітня, у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Документ підтримали 83 депутати, проти ніхто не голосував.

Представники опозиції проігнорували голосування.

За інформацією "Грузія Online", десятки тисяч громадян збираються перед парламентом на мітинг проти закону.

На вчорашніх протестах спецпризначенці застосували силу до учасників. За два протестні дні було затримано близько 30 осіб.

Перед голосуванням спікер парламенту Шалва Папуашвілі вигнав із зали низку опозиційних депутатів.

Цього тижня парламент Грузії розпочав розгляд законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі направила термінове звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Емманюеля Макрона у зв’язку з намірами влади ухвалити суперечливий закон.