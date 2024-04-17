Прем'єрка Латвії: Потрібно допомогти Україні із захистом повітряного простору, як Ізраїлю

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що з огляду на атаку Ірану на Ізраїль, важливо допомогти Україні аналогічним чином захистити свій повітряний простір.

Про це вона сказала журналістам після зустрічі з президентом Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Сіліня розповіла, що країни Балтії та інші члени ЄС продовжують підтримувати Україну, зокрема, допомагаючи засобами ППО.

"І ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що вже було зроблено", – сказала прем'єрка.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуації в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.