Премьер Латвии: Нужно помочь Украине с защитой воздушного пространства, как Израилю

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что учитывая атаку Ирана на Израиль, важно помочь Украине аналогичным образом защитить свое воздушное пространство.

Об этом она сказала журналистам после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Силиня рассказала, что страны Балтии и другие члены ЕС продолжают поддерживать Украину, в частности, помогая средствами ПВО.

"И мы хотим продолжать поддерживать Украину, ища варианты противовоздушной обороны в дополнение к тому, что уже было сделано", – сказала премьер.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличающимися ситуации в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.