Премьер Латвии: Нужно помочь Украине с защитой воздушного пространства, как Израилю
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что учитывая атаку Ирана на Израиль, важно помочь Украине аналогичным образом защитить свое воздушное пространство.
Об этом она сказала журналистам после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Силиня рассказала, что страны Балтии и другие члены ЕС продолжают поддерживать Украину, в частности, помогая средствами ПВО.
"И мы хотим продолжать поддерживать Украину, ища варианты противовоздушной обороны в дополнение к тому, что уже было сделано", – сказала премьер.
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличающимися ситуации в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками.
В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.