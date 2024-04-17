Рютте про удари РФ по Харкову: Ситуація в місті надзвичайно сумна

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте розповів, що він дуже "засмучений" тим, що Росія руйнує українське місто Харків.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву лідера Нідерландів, зроблену перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, наводить The Guardian.

Відповідаючи на запитання, що він думає про слова мера міста Ігоря Терехова про те, що воно ризикує стати "другим Алеппо", Рютте сказав, що ситуація "надзвичайно сумна".

"Я сам був у Харкові 1 березня. Ракета з Росії долітає туди за одну хвилину, і ... сигнал повітряної тривоги не встигає пролунати перш ніж ця ракета долітає до Харкова", – зазначив він.

Рютте розповів, що був вражений, коли побачив, як викладачі проводять заняття на станціях метро і "як вони намагаються налагодити викладацький процес в нормальному режимі, наскільки це можливо".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведена у Харкові ніч змінила б думку західних партнерів щодо надання Україні додаткових систем ППО.

17-19 квітня Кулеба перебуває в Італії для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій, як повідомляла "ЄП", він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини Анналена Бербок і Борис Пісторіус у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

За даними FT, ідеться зокрема про арабські держави Перської затоки.