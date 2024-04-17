Рютте об ударах РФ по Харькову: Ситуация в городе чрезвычайно печальная
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте рассказал, что он очень "опечален" тем, что Россия разрушает украинский город Харьков.
Как сообщает "Европейская правда", заявление лидера Нидерландов, сделанное перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, приводит The Guardian.
Отвечая на вопрос, что он думает о словах мэра города о том, что он рискует стать "вторым Алеппо", Рютте сказал, что ситуация "чрезвычайно печальная".
"Я сам был в Харькове 1 марта. Ракета из России долетает туда за одну минуту, и ... сигнал воздушной тревоги не успевает прозвучать прежде чем эта ракета долетает до Харькова", – отметил он.
Рютте рассказал, что был поражен, когда увидел, как преподаватели проводят занятия на станциях метро и "как они пытаются наладить преподавательский процесс в нормальном режиме, насколько это возможно".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведенная в Харькове ночь изменила бы мнение западных партнеров о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.
17-19 апреля Кулеба находится в Италии для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕП", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.
Министры иностранных дел и обороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.
По данным FT, речь идет в частности об арабских государствах Персидского залива.