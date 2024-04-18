На кордоні Литви та Білорусі авто з контрабандою спричинило пожежу

Рано вранці в четвер на пункті пропуску "Медінінкай" на кордоні Литви з Білоруссю спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Через пожежу рух на КПП призупинено в обох напрямках, повідомив представник Держприкордонслужби Гедрюс Мішутіс. За його словами, збитки від пожежі значні.

Повідомлення про пожежу в ангарі Вільнюської територіальної митниці надійшло близько 2:40, пожежу ліквідували близько 7:00.

"Пожежу ліквідовано, але на місці ще працюють пожежники. Конструкції розбирають, поливають водою", – розповіла Elta речниця пожежно-рятувального управління Едіта Зданевічене.

фото: LRT

Ангар Вільнюської територіальної митниці на прикордонному пункті пропуску "Медінінкай" загорівся під час перевірки автомобіля з контрабандними сигаретами з Білорусі, повідомила прессекретарка митного управління Ірміна Фролова-Мілашєне.

"Проходив огляд автомобіля з контрабандними сигаретами, саме він і став джерелом пожежі. Потрібна була детальна перевірка, і під час цієї детальної перевірки сталася пожежа", – розповіла вона Elta.

Коли виникла пожежа, офіцери вийшли з автомобіля та викликали пожежників. Під час очікування вогнеборців вогонь поширився.

За словами Фролової-Мілашєне, рух через "Медінінкай" планують відновити протягом двох годин, а на КПП будуть направлені додаткові співробітники.

Нагадаємо, уряд Литви 21 лютого ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".

А до того Міністерство закордонних справ Литви запропонувало уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією та Білоруссю два десятиліття тому.