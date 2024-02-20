У Литві пропонують розірвати торговельні угоди з Росією та Білоруссю

Міністерство закордонних справ Литви запропонувало уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією та Білоруссю два десятиліття тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовське зовнішньополітичне відомство вже підготувало і оприлюднило відповідні проєкти постанов.

У МЗС переконані, що угоди мають бути денонсовані у зв'язку з військовою агресією Росії та Білорусі проти України і тим, що співпраця з цими країнами зараз повністю призупинена і не є можливою.

У міністерстві не очікують жодних негативних наслідків від одностороннього розірвання Литвою угод.

Угода з Білоруссю була підписана в грудні 1994 року, а з Росією – в листопаді 1993 року. Також були створені двосторонні комісії, які не проводили засідань з 2011 року у випадку з Росією і з 2015 року у випадку з Білоруссю.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО.

Перед цим голова комітету Сейму Литви з нацбезпеки Лаурінас Кащюнас виступив із пропозицією позбавляти посвідок на проживання росіян та білорусів, які регулярно їздять до країн свого громадянства.