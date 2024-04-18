На границе Литвы и Беларуси авто с контрабандой вызвало пожар

Ранним утром в четверг на пункте пропуска "Медининкай" на границе Литвы с Беларусью вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Из-за пожара движение на КПП приостановлено в обоих направлениях, сообщил представитель Госпогранслужбы Гедрюс Мишутис. По его словам, ущерб от пожара значительный.

Сообщение о пожаре в ангаре Вильнюсской территориальной таможни поступило около 2:40, пожар был ликвидирован около 7:00.

"Пожар ликвидирован, но на месте еще работают пожарные. Конструкции разбирают, поливают водой", – рассказала Elta спикер пожарно-спасательного управления Эдита Зданевичене.

ФОТО: LRT

Ангар Вильнюсской территориальной таможни на пограничном пункте пропуска "Медининкай" загорелся во время проверки автомобиля с контрабандными сигаретами из Беларуси, сообщила пресс-секретарь таможенного управления Ирмина Фролова-Милашене.

"Проходил осмотр автомобиля с контрабандными сигаретами, именно он и стал источником пожара. Требовалась детальная проверка, и во время этой детальной проверки произошел пожар", – рассказала она Elta.

Когда возник пожар, офицеры вышли из автомобиля и вызвали пожарных. Во время ожидания пожарных огонь распространился.

По словам Фроловой-Милашене, движение через "Медининкай" планируют возобновить в течение двух часов, а на КПП будут направлены дополнительные сотрудники.

Напомним, правительство Литвы 21 февраля приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".

А до того Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.