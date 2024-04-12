В Естонії заявили, що ФСБ била українців на кордоні

Поліція безпеки (КаПо) Естонії заявила, що на прикордонних пунктах з РФ співробітники ФСБ систематично піддавали цькуванню, а в деяких випадках били громадян України, які намагалися вибратися в країни ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

КаПо зазначає, що крім знущань з українців на території РФ, переслідування українських громадян посилилося на автомобільних пунктах пропуску Куничина гора та Шумілкіно на кордоні з Естонією.

За словами українців, на цих пунктах пропуску з ними проводили бесіди, що більше нагадують допити, змушували заповнювати анкети, перевіряли засоби зв'язку та збирали в них дані, а також били з метою отримати відповіді на всілякі запитання.

Згідно з розповідями громадян України, під час огляду людей змушували роздягатися до спідньої білизни, після чого фотографували, при цьому ФСБ також робила відеозаписи заяв, які згодом можуть бути використані для компромату.

КаПо повідомляє, що деяких українців на короткий час залишали в будинку для арештованих під приводом сфабрикованих порушень, а також проводили перевірку на детекторі брехні, що призводило до того, що перехід через кордон затягувався для всіх.

Раніше повідомляли, що в березні в Естонії зафіксували рекордну кількість кібератак на сайти державного сектора балтійської країни.

Перед цим в Естонії фіксували дедалі більше збоїв у роботі GPS, а також збільшення їхніх масштабів.

Збої в роботі GPS – який використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєнь – також раніше спостерігались в районі Калінінграда. Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем раніше заявив, що за ними стоїть Росія.