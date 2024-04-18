Правительство Эстонии одобрило закрытие на ночь пункта пропуска на границе с РФ

Правительство Эстонии официально приняло решение о том, что с 1 мая пограничный пункт "Нарва-1" перейдет с круглосуточного режима работы на сокращенный.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно законопроекту, пограничный пункт будет работать ежедневно с 7 утра до 11 часов вечера. Изменения вступят в силу с 1 мая.

Изменения в работе пограничного пункта связаны со строительными работами на КПП в Ивангороде, из-за чего с 1 февраля была закрыта возможность пересечь границу на транспортных средствах.

По оценке МВД, это повлекло значительное снижение количества лиц, пересекающих границу через пограничный пункт в Нарве.

Согласно данным министерства, в январе через КПП в Нарве границу пересекли 170 939 человек (в обоих направлениях), из которых около 25 тысяч сделали это в период с 23:00 до 7:00. В феврале количество пересекающих границу между Эстонией и Россией через КПП "Нарва-1" заметно снизилось – до 108 708. При этом с 11 вечера до 7 утра границу пересекали всего около 13 тысяч человек.

При этом пограничные пункты "Койдула" и "Лухамаа" на границе с РФ продолжат работать круглосуточно.

Ранее Полиция безопасности (КаПо) Эстонии заявила, что на пограничных пунктах с РФ сотрудники ФСБ систематически подвергали травле, а в некоторых случаях избивали граждан Украины, которые пытались выбраться в страны ЕС.