Кулеба говорив з Блінкеном про додаткові Patriot і схвалення Конгресом коштів для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі йшлося про спільні глобальні зусилля, спрямовані на надання Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них якнайшвидше.

"Я високо ціную зусилля держсекретаря Блінкена, спрямовані на сприяння прийняттю необхідних рішень", – зазначив глава МЗС України.

Кулеба та Блінкен наголосили на нагальній необхідності ухвалення Конгресом США додаткового пакета допомоги для України.

"Це стане сигналом сили та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою", – підкреслив український міністр.

Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО, зокрема Patriot та SAMP/T, для захисту українців від російського терору.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.