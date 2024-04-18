Кулеба говорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и одобрении Конгрессом средств для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

На встрече речь шла о совместных глобальных усилиях, направленных на предоставление Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним как можно быстрее.

"Я высоко ценю усилия госсекретаря Блинкена, направленные на содействие принятию необходимых решений", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба и Блинкен отметили острую необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи для Украины.

"Это станет сигналом силы и уверенности, что позволит Украине спасти жизни и улучшить ситуацию на поле боя", – подчеркнул украинский министр.

Ранее Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО, в частности Patriot и SAMP/T, для защиты украинцев от российского террора.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

А министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.