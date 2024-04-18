У парламенті Нідерландів закликали Європарламент відреагувати на загрозу впливу РФ на вибори

Спікер Палати представників парламенту Нідерландів звернувся з листом до президентки Європарламенту, вимагаючи вжити заходів для доброчесності європейських виборів на тлі звісток про спроби Росії впливати на них.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Спікер Палати представників Мартін Босма звернувся до Роберти Метсоли у контексті інформації, що стала відома на початку квітня, щодо можливого впливу Росії на окремих політиків з Нідерландів.

Босма зауважив, що така діяльність Росії загрожує доброчесності майбутніх виборів, і йдеться не лише про сам процес, але й кандидатів, які будуть балотуватися до Європарламенту. Він наголосив, що Європарламент має гарантувати прозорий виборчий процес.

Звернення Босми стало наслідком ініціативи лідерів партій "Новий соціальний контракт" і "Партії свободи", яку підтримали майже всі депутати нижньої палати.

Нагадаємо, на початку квітня Чехія заявила про викриття проросійської мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівського сайту правого спрямування Voice of Europe.

Після того питанням зайнялася прокуратура Бельгії, а лідери Бельгії та Чехії закликали до нових санкцій ЄС проти Росії.

Крім того, журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує нових звинувачень щодо можливих таємних платежів з боку РФ європейським політикам в межах викриття проросійських мереж упливу.