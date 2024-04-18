В парламенте Нидерландов призвали Европарламент отреагировать на угрозу влияния РФ на выборы

Спикер Палаты представителей парламента Нидерландов обратился с письмом к президенту Европарламента, требуя принять меры для добропорядочности европейских выборов на фоне известий о попытках России повлиять на них.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Спикер Палаты представителей Мартин Босма обратился к Роберте Метсоле в контексте информации, которая стала известна в начале апреля, о возможном влиянии России на отдельных политиков из Нидерландов.

Босма отметил, что такая деятельность России угрожает добропорядочности будущих выборов, и речь идет не только о самом процессе, но и кандидатах, которые будут баллотироваться в Европарламент. Он подчеркнул, что Европарламент должен гарантировать прозрачный избирательный процесс.

Обращение Босмы стало следствием инициативы лидеров партий "Новый социальный контракт" и "Партии свободы", которую поддержали почти все депутаты нижней палаты.

Напомним, в начале апреля Чехия заявила о разоблачении пророссийской сети, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевского сайта правого направления Voice of Europe.

После того вопросом занялась прокуратура Бельгии, а лидеры Бельгии и Чехии призвали к новым санкциям ЕС против России.

Кроме того, журналистское расследование показало, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова ожидает новых обвинений относительно возможных тайных платежей со стороны РФ европейским политикам в рамках разоблачения пророссийских сетей влияния.