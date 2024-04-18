Боррель: Саміт у Швейцарії має показати, як світ бачить завершення війни

Глава дипломаті ЄС Жозеп Боррель вважає, що міжнародна спільнота на Саміті миру у Швейцарії має висловитись, як вона бачить завершення війни в Україні.

Про це Боррель сказав у четвер на італійському острові Капрі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє "Європейська правда".

Боррель відповідав на запитання про те, чого він очікує від червневого саміту у Швейцарії з огляду на те, що Росія не братиме у ньому участі.

"Міжнародна спільнота має показати, як ми бачимо кінець цієї війни. Звісно, згодом будуть необхідні дискусії з Росією, яка є агресором – не забувайте про це. Не забувайте про це: є агресор і той, на кого напали… Міжнародна спільнота має сказати, як ми бачимо кінець цієї війни", – сказав Боррель.

Він підкреслив, що наразі єдиним мирним планом, який обговорює міжнародна спільнота, є запропонована Володимиром Зеленським "формула миру".

"Спочатку було багато планів – китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський. Всі вони зникли, єдиний, який зберігає динаміку та обговорюється міжнародною спільнотою, – це план, представлений (президентом) Зеленським", – підкреслив Боррель.

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.