Боррель: Саммит в Швейцарии должен показать, как мир видит завершение войны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что международное сообщество на Саммите мира в Швейцарии должно высказаться, как оно видит завершение войны в Украине.

Об этом Боррель сказал в четверг на итальянском острове Капри перед началом встречи министров иностранных дел стран G7, сообщает "Европейская правда".

Боррель отвечал на вопрос о том, чего он ожидает от июньского саммита в Швейцарии, учитывая то, что Россия не будет в нем участвовать.

"Международное сообщество должно показать, как мы видим конец этой войны. Конечно, впоследствии будут необходимы дискуссии с Россией, которая является агрессором – не забывайте об этом. Не забывайте об этом: есть агрессор и тот, на кого напали... Международное сообщество должно сказать, как мы видим конец этой войны", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что сейчас единственным мирным планом, который обсуждает международное сообщество, является предложенная Владимиром Зеленским "формула мира".

"Сначала было много планов – китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский. Все они исчезли, единственный, который сохраняет динамику и обсуждается международным сообществом, – это план, представленный (президентом) Зеленским", – подчеркнул Боррель.

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.