Президент Литвы: Запад применяет неприемлемые двойные стандарты к помощи Украине и Израилю

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны ЕС и США применяют двойные стандарты, по-разному подходя к оказанию помощи Израилю и Украине.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент заявил, что такой подход является неприемлемым.

"Неприемлемо, что мы... применяем двойные стандарты. Наша помощь Израилю, безусловно, не конкурирует и не должна конкурировать с нашим вниманием к Украине. Я считаю, что если мы принципиальны и действительно отстаиваем демократические ценности, мы должны поддерживать обе страны, а не подсчитывать – одной мы даем столько-то, а другой столько-то", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что неспособность Запада обеспечить Украину, в частности, средствами ПВО "стоит ежедневных человеческих жертв".

"Я убежден, что мы теряем внимание к Украине", – добавил Науседа.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличающимися ситуации в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.