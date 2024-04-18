Отношение украинцев к Польше и США существенно ухудшилось

Украинцы стали значительно хуже относиться к Соединенным Штатам и Польше по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводила социологическая служба Центра Разумкова с 21 по 27 марта и который был представлен на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, к США относятся положительно 80% респондентов, 12,9% – отрицательно, что составляет разницу 67,1. К Польше положительно относятся 58,4% опрошенных, 32,1% – отрицательно (разница – 26,3).

Таким образом, по сравнению с прошлым годом отношение к США существенно ухудшилось. Если в августе 2023 года показатель разницы положительного и отрицательного отношения составлял 84,1, то в январе 2024-го – 78,2, а в марте – 67,1.

Более существенным оказалось падение показателя разницы положительного и отрицательного отношения к Польше: в марте 2023 года он составлял 91,8, в августе – 89,7, в то же время в январе 2024 года – 75, в марте – 26,3.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, лучше всего украинцы относятся к Канаде (93,2%), Латвии (93,1%) и Великобритании (92,3%).

Согласно исследованию, следом за ними идут Литва (91,9%), Франция (91,6%), Эстония (91,4%), Германия (90,3%), Чехия (89,1%) и Нидерланды (87,5%).

В опросе приняли участие 2020 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях, где не ведутся боевые действия.

Ранее сообщалось, что больше всего симпатии у жителей Польши вызывают американцы и итальянцы, а больше всего они не любят россиян, белорусов и ромов.

Что касается украинцев, то к ним симпатию задекларировали 40% респондентов, равнодушие – 26%, неприязнь – 30%. Остальные 4% не смогли определить четкого отношения. Примерно такое же отношение поляки выразили к немцам (40% симпатии, 31% неприязни, 24% безразличия).

Отметим, что в опросе за декабрь 2023 года Польша оказалась лидером симпатий граждан Украины среди соседних государств, за исключением России, а наиболее негативно украинцы отзывались о Беларуси.