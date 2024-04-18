Литва вирішила значно посилити охорону кордону і видати прикордонникам кулемети

У Литві міністр оборони Лаурінас Кащюнас домовився з міністеркою внутрішніх справ Агне Білотайте про комплексне посилення охорони кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Під час зустрічі Білотайте і Кащюнас обговорили питання зміцнення співробітництва між міністерствами, насамперед у сфері охорони державного кордону.

Міністри пропонують у найкоротші терміни забезпечити прикордонників важчим озброєнням і зміцнити деякі ділянки кордону.

"Ми складемо план зміцнення нашого кордону в тому чи іншому місці й ухвалимо певні інженерні рішення...Ми також розглянемо, як спільними зусиллями можна почати більш інтенсивно реалізовувати військові стандарти у структурах МВС, які можуть боротися з гібридними загрозами. Наприклад, у структур МВС буде трохи важче озброєння, починаючи з кулеметів", – сказав Кащюнас.

За словами міністра, на кордоні планують встановити протитанкових "їжаків", "зуби дракона" та інші засоби.

Нагадаємо, уряд Литви 21 лютого ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".

Своєю чергою на початку березня уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і контрмобільних заходів кордоні з РФ та Білоруссю.