Литва решила значительно усилить охрану границы и выдать пограничникам пулеметы
В Литве министр обороны Лауринас Кащюнас договорился с министром внутренних дел Агне Билотайте о комплексном усилении охраны границы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Во время встречи Билотайте и Кащюнас обсудили вопросы укрепления сотрудничества между министерствами, прежде всего в сфере охраны государственной границы.
Министры предлагают в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением и укрепить некоторые участки границы.
"Мы составим план укрепления нашей границы в том или ином месте и примем определенные инженерные решения... Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты в структурах МВД, которые могут бороться с гибридными угрозами. Например, у структур МВД будет немного тяжелее вооружение, начиная с пулеметов", – сказал Кащюнас.
По словам министра, на границе планируют установить противотанковых "ежей", "зубы дракона" и другие средства.
Напомним, правительство Литвы 21 февраля приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".
В свою очередь в начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий границе с РФ и Беларусью.